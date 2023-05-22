Два человека получили травмы при ДТП в Новочеркасске

Два человека получили травмы в результате серьезного ДТП в Новочеркасске (Ростовская область). Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Авария зафиксирована вечером 21 мая на улице Мацоты в районе Харьковского шоссе. По данным RostovGazeta, 29-летний водитель машины Mazda не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-11183. После этого иномарка наехала на бордюрный камень и врезалась в здание сервисного центра.

Водитель иномарки и его 30-летняя пассажирка получили травмы.

В Саратовской области легковой автомобиль наехал на косулю около поселка Модин. После этого транспортное средство съехало с дороги. Травмы получили четыре человека.