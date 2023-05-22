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Песков заявил о намерении России продолжать диалог с Арменией об участии в ОДКБ

Песков: Россия намерена продолжать диалог с Арменией об участии в ОДКБ
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) доказывала свою эффективность в различных ситуациях, и диалог об участии в ней Армении будет продолжен. Об этом 22 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Армении из ОДКБ.

Ранее в этот день премьер-министр республики Никол Пашинян в беседе с журналистами допустил выход Армении из ОДКБ.

Как отметил Песков, ОДКБ является организацией, которая имеет свой авторитет среди государств-членов.

«Это организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях. И организация, которая имеет свой потенциал к дальнейшему развитию. Мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить и по тематике дальнейшего совместного участия в ОДКБ», — указал Песков на брифинге.

Ранее в этот день Пашинян отметил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Политик выразил надежду, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время. Кроме того, он добавил, что заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России. По его словам, Ереван не получал никаких предложений от стран Запада по прекращению российского присутствия в Армении.

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10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что Москва ожидает от Еревана шагов для проработки вопроса о миссии ОДКБ в Армении. Дипломат отметила, что российская сторона к такой работе готова, о чем в Ереване хорошо знают.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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