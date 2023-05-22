В Кремле рассказали об особых отношениях Путина и Эрдогана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об особых отношениях президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Путин и Эрдоган очень серьезные политические деятели, это политики, которые отвечают за свои слова», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста 22 мая об особенности взаимодействия политиков.

По его словам, лидеры двух стран нацелены на решение конкретных вопросов, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений.

Ранее, 12 мая, Эрдоган заявил, что не собирался прекращать отношения с президентом России из-за недовольства Вашингтона Москвой. Турецкий лидер указал, что торгово-экономические отношения с РФ крепче связей с США. Более того, он отметил, что эти отношения стоит развивать и дальше ввиду больших перспектив.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Турция установила новый рекорд экспорта в Россию — $1,1 млрд. Основным партнером Анкары по импорту в сентябре осталась Москва с $6,2 млрд.