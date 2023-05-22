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В Кремле рассказали об особых отношениях Путина и Эрдогана

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об особых отношениях президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Путин и Эрдоган очень серьезные политические деятели, это политики, которые отвечают за свои слова», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста 22 мая об особенности взаимодействия политиков.

По его словам, лидеры двух стран нацелены на решение конкретных вопросов, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений.

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Ранее, 12 мая, Эрдоган заявил, что не собирался прекращать отношения с президентом России из-за недовольства Вашингтона Москвой. Турецкий лидер указал, что торгово-экономические отношения с РФ крепче связей с США. Более того, он отметил, что эти отношения стоит развивать и дальше ввиду больших перспектив.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Турция установила новый рекорд экспорта в Россию — $1,1 млрд. Основным партнером Анкары по импорту в сентябре осталась Москва с $6,2 млрд.

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