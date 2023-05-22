Белоруссия введет безразрешительную систему автоперевозок через РФ

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что к 2030 году планируется поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок через территорию РФ в третьи страны. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в пятницу, 22 мая.

«В зависимости от группы стран — Евросоюз, Балканы и так далее — до 2030 года тоже будет поэтапно всё это отменено», — цитирует Крутого агентство БелТА.

При этом с 2024 года белорусские компании смогут в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России. Дипломат уточнил, что так называемый инвестиционный каботаж будет разрешен ранее, после ратификации соответствующего соглашения двумя странами.

По словам Крутого, это была принципиальная договоренность президентов.

Отдельно посол упомянул о развитии поставок через российские порты. При этом речь идет об использовании портовой инфраструктуры не только на северо-западе России, но и, например, в Мурманске, на юге.

«Медленно предлагаем инициативы в рамках этого важнейшего коридора (Север – Юг. — Ред.), который через пять лет видится одним из самых основных в регионе», — резюмировал глава дипмиссии.

Ранее, 14 мая, Крутой заявил, что российские власти готовы в скором времени снять ограничения на поставки некоторых товаров из Белоруссии. Он также указал на особую важность машиностроения для Белоруссии и выразил желание сохранить доли предприятий по поставкам в РФ.

В тот день ранее Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.

В 1996 году 2 апреля был подписан договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии». Условия соглашения предусматривают укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях.