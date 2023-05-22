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Участок федеральной трассы «Колыма» закроют из-за подтоплений

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В Якутии ограничат проезд на 294-м км федеральной трассы «Колыма». Там сделают проран для превентивного отвода паводковых вод. Это необходимо, чтобы защитить от подтопления прибрежные зоны в селах Таттинского улуса. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Большой объем паводковых вод накопился по всему руслу реки Татта. Вода идет через населенные пункты Чурапчинского и Таттинского районов, а затем попадает в реку Алдан. Ее пропускают через гидротехнические сооружения, чтобы отрегулировать процесс. Однако из-за экстремального количества снега большинство водохранилищ на границе Чурапчинского и Таттинского улусов переполнены, поясняет ИА YakutiaMedia.

В свою очередь, ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-служвбу регионального управления автомобильных дорог уточняет, что из-за повышения уровня воды в реке Татта оказались подтоплены участки «22-й км» и «32-й км». Кроме того, произошел размыв подходов к мосту на 295-м км трассы «Колыма».

Ранее, 19 мая, сообщалось, что уровень воды в реке Лене возле Якутска достиг 536 см. Отметка неблагоприятного явления составляет 500 см. На территории наблюдается густой ледоход. Также специалисты Якутского УГМС прогнозируют в ближайшие дни подъем воды в реке Амга.

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