Пожилая женщина погибла при пожаре в кирпичном доме в Усмани

В Усмани (Липецкая область) в результате пожара в доме на двух хозяев погибла 83-летняя женщина. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел 20 мая на улице Чернышевского. Горел кирпичный жилой дом, рассчитанный на две семьи. В результате погибла 83-летняя женщина.

Площадь возгорания составила 4 кв. м, уточняет GOROD48. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи. Обстоятельства гибели человека и причина пожара устанавливаются.

21 мая пожар случился в частном доме в селе Фоки Пермского края. Погибли 56-летний мужчина и 53-летняя женщина, а также их внучки пяти и семи лет.