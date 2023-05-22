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Украинские СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Шмыгаля

УНН: премьер-министра Шмыгаля может сменить вице-премьер-министр Федоров
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ruslan Kaniuka
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На Украине в ближайшее время могут назначить нового премьер-министра, который сменит находящегося на данном посту в настоящее время Дениса Шмыгаля. Об этом 22 мая сообщило украинское агентство УНН, ссылаясь на источники в правящей партии «Слуга народа».

«Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины», — указано в публикации.

Причины увольнения действующего премьера-министра не сообщаются.

Известно, что в марте назначение Федорова на пост вице-премьер-министра поддержали 311 депутатов Верховной рады, поэтому в партии констатируют, что его дальнейшее продвижение по служебной лестнице вполне реально.

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Ранее, 18 марта, премьер-министр Шмыгаль сообщал, что в отставку на Украине будут отправлены министр образования и науки страны Сергей Шкарлет и министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. Тогда же он отмечал, что вице-премьер-министр страны Федоров также готовится получить пост главы министерства цифровой трансформации Украины.

До этого, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), включая заместителя главы ведомства Александра Якушева. Одновременно с этим подписаны и указы о новых назначениях.

26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель заявил, что кадровые перестановки в рядах украинских властей — в правительстве и администрации президента — напрямую связаны с коррупцией, которая процветает в стране.

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