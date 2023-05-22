Ни одного лесного пожара не зарегистрировано на территории Якутии

На территории Якутии на утро 22 мая не зарегистрировано действующих лесных и ландшафтных пожаров. Всего с начала пожароопасного периода произошел 41 природный пожар, в том числе семь лесных пожаров и 34 ландшафтных пожара.

Как рассказали ИА YakutiaMedia в пресс-службе правительства республики, на контроле за последние пять суток находятся 44 термоточки. Однако ни по одной из них прирост не замечен.

Замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев призвал жителей региона, в том числе охотников и сельхозпроизводителей, быть осторожными с открытым огнем в лесу, не устраивать сельскохозяйственные палы на прилегающих к лесу территориях.

Ранее, 19 мая, в Хабаровском крае на особо охраняемых природных территориях, подконтрольных ФГБУ «Заповедное Приамурье», ввели режим чрезвычайной ситуации. До 5 июня запрещено посещать заповедники гражданам без сопровождения инспекторов.