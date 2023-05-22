Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве сотрудницы завода «Крушик»

Пострадавшей при взрыве на сербском военном заводе «Крушик» оказалась 60-летняя сотрудница предприятия, она получила легкие ранения. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил сербский портал Blic со ссылкой на источники.

Предполагается, что причиной взрыва на предприятии, произошедшего ранее в этот же день, стала детонация капсюля минно-взрывного устройства.

«Пострадавшую сотрудницу немедленно доставили в Центр неотложной помощи больницы Валево, где ей, по неподтвержденной информации, диагностировали легкие травмы», — передает Blic.

«Крушик» является одним из главных оборонных предприятий Сербии, обеспечивающих производство гражданской и военной техники, в том числе артиллерийских снарядов, взрывателей и мин.