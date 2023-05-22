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В Оренбурге суд арестовал задержанного за подготовку терактов в Новотроицке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Оренбурге Ленинский районный суд арестовал на два месяца задержанного за подготовку терактов в Новотроицке, сообщается в пресс-службе суда 22 мая.

«Постановлением Ленинского районного суда города Оренбурга удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2023 года в отношении 26-летнего жителя города Новотроицка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд отказал подозреваемому об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящий момент постановление суда не вступило в законную силу.

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О задержании мужчины, планировавшего теракт в Новотроицке, сообщили в ФСБ ранее в этот день. После совершения теракта он планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 «Приготовление к преступлению» и ч. 1 ст. 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса РФ.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания россиянина.

В ходе допроса мужчина рассказал, что с ним связались «люди с Украины», которые предложили ему сотрудничество. Теракт планировался на участке ж/д с целью остановки работы станции. Он уточнил, что алгоритм его действий был полностью прописан украинскими заказчиками.

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