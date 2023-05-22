Высокую пожарную опасность спрогнозировали в Оренбургской области

Высокая пожарная опасность ожидается до конца рабочей недели в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на МЧС региона.

Согласно прогнозам, температура воздуха будет подниматься до +30 градусов в дневные часы. По ночам ожидается не меньше +10 градусов. Кроме того, осадки в Оренбуржье не ожидаются.

Из-за потепления в регионе повысится пожарная опасность, пишет «Урал56.Ру». Возникает вероятность природных пожаров, воспламенения мусора и сухой травы. Огонь может распространиться на населенные пункты, линии электропередач и объекты экономики.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при обращении с открытым огнем. Высокая пожароопасность продлится до 26 мая.

В Курганской области в связи с возросшей пожароопасностью с 22 по 26 мая объявлено штормовое предупреждение.