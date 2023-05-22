Жару до +30 градусов спрогнозировали в Нижнем Тагиле

Синоптики прогнозируют летнее потепление на территории Свердловской области. В Нижнем Тагиле температура достигнет +30 градусов.

Согласно прогнозам, максимальная температура воздуха 22 мая составит +25 градусов. Осадки не ожидаются. В ночь на 23 мая температура опустится до +9 градусов, днем потеплеет до +28 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

24 мая температура воздуха в ночные часы повысится до +10 градусов. Днем 24 и 25 мая горожан ожидает 30-градусная жара.

На территории Свердловской области вероятны грозы и осадки в виде непродолжительного дождя. К выходным осадки на Урале прекратятся.