Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали в Сети после того, как он сравнил Артемовск (украинское название — Бахмут) с пострадавшим в 1945 году от американской ядерной бомбардировки японским городом Хиросимой, когда в результате атаки погибли 140 тыс. мирных жителей. На комментарии пользователей Twitter, которые напомнили, что ответственность за жертвы в Японии несут США, 22 мая обратили внимание «РИА Новости».

«США могут прийти в ярость из-за этих слов», — цитирует агентство одного из комментаторов.

Пользователи также стали недоумевать, как украинский лидер может сравнивать ядерную атаку и спецоперацию.

«Раньше Зеленский говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, которое будет подталкивать его к компромиссу с Россией. А теперь он просто сравнивает две разные ситуации», — констатировал еще один комментатор.

Кроме того, в контексте Хиросимы читатели напомнили, что США за совершенное там не понесли никакого наказания.

Ранее, 21 мая, Зеленский на полях саммита G7 заявил, что фотографии разрушенной Хиросимы напоминают ему Артемовск и другие подобные населенные пункты. Так украинский лидер ответил на вопрос японского журналиста телеканала RCC о том, что не лучше ли было поговорить на саммите G7 в Хиросиме о мире, а не требовать новое вооружение для продолжения конфликта.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это сравнение, с иронией отметив, что Зеленский «молодец», поскольку и к разрушению Хиросимы американской бомбой, и к разрушению Артемовска украинскими войсками причастны США.

20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. На следующий день, 21 мая, с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.