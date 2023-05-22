Посевная кампания в Пензенской области подходит к концу и полностью завершится в ближайшие дни, рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram.

По его словам, яровые засеяли на 94% от плана, притом что обрабатываемые площади увеличили более чем на 1,5 млн га в этом году. Практически посадили весь картофель на 21 тыс. га (99% от плана), подсолнечник — на 96%, другие овощи — на 88%.

Также глава региона поделился планами на расширение посевных площадей, в том числе за счет пустующих территорий.

«Мы уже практически приблизились к показателям советского времени, когда площади засеиваемых земель составляли 2 млн 150 тыс. га, сейчас у нас засеиваются около 2 млн 70 тыс. га», — написал Мельниченко, его цитату приводит ИА «Пенза-пресс».

Губернатор подчеркнул, что один из важных вопросов обеспечение продовольственной безопасности пензенцев — это сахар, поэтому в регионе постепенно наращивают площадь посадки сахарной свеклы.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года в 24 регионах стартовала «Школа фермера». Обучение по программам проходят более 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределенных по регионам в соответствии с перспективами на рынке.