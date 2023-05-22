Еще 11 судей Верховного суда Украины заподозрили во взятках

К делу о коррупции, по которому проходит экс-глава Верховного суда (ВС) Украины Всеволод Князев, могут быть причастны еще 11 судей. Об этом сообщает в понедельник, 22 мая, украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что судьям будут выписаны подозрения уже на этой неделе.

«Это разные судебные процессы и разные эпизоды, где подтверждается системная коррупция и круговая порука — фактически ОПГ в Верховном суде», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этом месяце издание сообщало, что после задержания Князева обыски прошли у 18 судей Верховного суда. У части из них дома нашли крупные суммы наличных денег в разных валютах.

Князев был задержан за взятку 15 мая. По информации украинских СМИ, он стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали за этот вид нарушения. Ему было сообщено о подозрении в получении $2,7 млн неправомерной выгоды. Пленум Верховного суда Украины досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.

Позднее, 18 мая, стало известно, что высший антикоррупционный суд арестовал экс-главу Верховного суда Украины на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен (234 млн рублей).