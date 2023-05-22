Очевидцы рассказали о намеренной атаке ВСУ на мирных жителей в подвале Артемовска

В конце апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно забросали гранатами подвал одного из жилых домов Артемовска (украинское название — Бахмут), где прятались мирные жители. Об этом сообщила 22 мая жительница города Татьяна.

Женщина рассказала, что в результате действий военных один человек погиб и еще трое пострадали. Инцидент произошел 22 апреля.

«Мы прятались в подвале, около 11 часов дня к нам боевики ВСУ кинули две гранаты. Мы даже услышали их разговор и военную форму разглядеть успели. Находящийся с нами мужчина погиб, мы — три человека из одной семьи — получили ранения», — цитирует свидетельницу происшествия ТАСС.

По ее словам, около трех часов спустя к этому месту подошли бойцы российского ЧВК «Вагнер». Услышав крики людей из подвала, они начали их поочередно выносить на поверхность как на руках, так и на носилках.

«24 апреля нас привезли в Первомайск. Ребятам большое спасибо. Они намучились с нами, мы раненые были», — добавила женщина.

По ее словам, мирные жители Артемовска ждали и верили, что российские военные их спасут. В настоящее время у Татьяны лежат в больнице муж и дочь. Она с внучкой решила дождаться их выздоровления, после чего вся семья уедет дальше, вглубь России.

Ранее, 22 мая, эвакуированный из Артемовска беженец Александр Пискунов рассказал об издевательствах украинских боевиков над мирными жителями. По его словам, солдаты ВСУ специально обстреливали подвал — укрытие мирных жителей от обстрелов. Когда во время очередной атаки он с соседями спрятался там, пластиковый потолок погреба загорелся.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии под контроль Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Также с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.