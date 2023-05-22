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Очевидцы рассказали о намеренной атаке ВСУ на мирных жителей в подвале Артемовска

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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В конце апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно забросали гранатами подвал одного из жилых домов Артемовска (украинское название — Бахмут), где прятались мирные жители. Об этом сообщила 22 мая жительница города Татьяна.

Женщина рассказала, что в результате действий военных один человек погиб и еще трое пострадали. Инцидент произошел 22 апреля.

«Мы прятались в подвале, около 11 часов дня к нам боевики ВСУ кинули две гранаты. Мы даже услышали их разговор и военную форму разглядеть успели. Находящийся с нами мужчина погиб, мы — три человека из одной семьи — получили ранения», — цитирует свидетельницу происшествия ТАСС.

По ее словам, около трех часов спустя к этому месту подошли бойцы российского ЧВК «Вагнер». Услышав крики людей из подвала, они начали их поочередно выносить на поверхность как на руках, так и на носилках.

«24 апреля нас привезли в Первомайск. Ребятам большое спасибо. Они намучились с нами, мы раненые были», — добавила женщина.

По ее словам, мирные жители Артемовска ждали и верили, что российские военные их спасут. В настоящее время у Татьяны лежат в больнице муж и дочь. Она с внучкой решила дождаться их выздоровления, после чего вся семья уедет дальше, вглубь России.

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Ранее, 22 мая, эвакуированный из Артемовска беженец Александр Пискунов рассказал об издевательствах украинских боевиков над мирными жителями. По его словам, солдаты ВСУ специально обстреливали подвал — укрытие мирных жителей от обстрелов. Когда во время очередной атаки он с соседями спрятался там, пластиковый потолок погреба загорелся.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии под контроль Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Также с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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