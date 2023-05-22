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МИД Чехии прокомментировал планы Запада предоставить Украине истребители F-16

МИД Чехии: возможные поставки F-16 Киеву не связаны с украинским контрнаступлением
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Фото: Global Look Press/dpa/Harald Tittel
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Возможные поставки истребителей F-16 не связаны с украинским контрнаступлением, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече глав МИД стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 22 мая.

«Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни», — сказал он.

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Накануне британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита лидеров стран «большой семерки» в японской Хиросиме заявил, что подготовка Лондоном украинских пилотов начнется летом. Заявление президента США Джо Байдена о поставках Киеву истребителей F-16 политик счел «настоящим прорывом».

Американский лидер ранее в тот день объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, а также возможную поставку истребителей F-16.

За день до этого помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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