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В КБП заявили о продолжении испытаний нового ракетного комплекса «Гермес»

КБП: Россия продолжает испытания нового ракетного комплекса «Гермес»
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», предназначенного для поражения бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

В беседе с «РИА Новости» там добавили, что сейчас также ведутся работы по модернизации комплекса с учетом изменения обстановки и задач.

Решение о поставке комплекса Министерству обороны России будет принято по результатам испытаний комплекса, дополняет «Газета.Ru».

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Комплекс «Гермес» может поражать бронетехнику на дальности до 100 км. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тыс. м в секунду и обладает высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой навигационной системы и в конченом итоге захватывает ее за счет собственной системы самонаведения.

Ранее, в апреле 2023 года, Ракетные войска стратегического назначения РФ произвели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения. Испытания прошли успешно.

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