В КБП заявили о продолжении испытаний нового ракетного комплекса «Гермес»

В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», предназначенного для поражения бронетехники и беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

В беседе с «РИА Новости» там добавили, что сейчас также ведутся работы по модернизации комплекса с учетом изменения обстановки и задач.

Решение о поставке комплекса Министерству обороны России будет принято по результатам испытаний комплекса, дополняет «Газета.Ru».

Комплекс «Гермес» может поражать бронетехнику на дальности до 100 км. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тыс. м в секунду и обладает высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой навигационной системы и в конченом итоге захватывает ее за счет собственной системы самонаведения.

Ранее, в апреле 2023 года, Ракетные войска стратегического назначения РФ произвели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения. Испытания прошли успешно.