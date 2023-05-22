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Мужчина напал с ножом на четырех человек на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мужчину, подозреваемого в нанесении четырем гражданам ножевых ранений, задержали сотрудники ОМВД России по району Бирюлево Восточное в Москве. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщает в понедельник, 22 мая.

«21 мая в полицию поступило сообщение о нанесении неизвестным злоумышленником ножевых ранений нескольким мужчинам на улице Липецкая. Прибывшие на место происшествия полицейские оказали пострадавшим первую помощь. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали подозреваемого по горячим следам и доставили его в отдел полиции. Им оказался 35-летний житель Москвы с внешними признаками опьянения. На месте происшествия был обнаружен и изъят предмет, похожий на нож. Его направили на экспертизу. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство» и ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее, 17 мая, обвиняемый, находившийся под домашним арестом, ранил сотрудника УФСИН, пишет РИАМО. Инспектор пришел в квартиру на Кленовом бульваре, чтобы проверить, как 18-летний Алексей Спицын отбывает домашний арест. Обвиняемый нанес правоохранителю несколько ударов ножом. Пострадавший госпитализирован, нападавший скрылся с места. Позже полицейским удалось задержать мужчину, пишет «Ридус».

Суд определил такую меру пресечения после нападения Спицына на прохожего. По информации канала, 14 мая он нанес мужчине несколько ударов ножом во время словесного конфликта.

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