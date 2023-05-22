Самарский зоопарк пригласил на день черепахи

«Всемирный день черепахи» пройдет в Самарском зоологическом парке во вторник, 23 мая. Мероприятие начнется в 13:00, сообщает НИА «Самара».

В зоопарке представлена самая крупная коллекция черепах в России. Она насчитывает 33 вида этих рептилий. Заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко расскажет гостям праздника о предках черепах и особенностях современных видов.

Также посетители мероприятия смогут принять участие в приготовлении корма и кормлении черепах, а также ответить на вопросы викторины.

В начале мая сообщалось, что во Вьетнаме умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах Свайно. После смерти этой рептилии в мире осталось только два ее сородича.