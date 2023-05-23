Бумер-шутеры: в какие проекты жанра стоит поиграть

Бумер-шутеры переживают настоящий пик популярности. Термин «бумер» придумали американские историки и социологи Уильям Штраус и Нил Хау для объяснения своей теории поколений. Согласно ей, бумеры — это люди, рожденные в послевоенное время — с 1945 по 1963 год, в эпоху беби-бума. В современном сленге «бумер» используется чаще всего как синоним чего-то старого, олдскульного. Бумер-шутеры в свою очередь — это шутеры, идейно и визуально похожие на старые игры жанра — Doom, Quake, Wolfenstein — или же являющиеся непосредственным продолжением. В последние годы бумер-шутеры выходят один за одним, и многие из них очень высокого качества . Дело и в ностальгии по легендарным шутерам, и в любви к ретростилистике, и в желании создать что-то новое по канонам. В топе «Известий» — совсем новые бумер-шутеры и несколько тех, которые уже успели себя зарекомендовать.

Hrot

Фото: Spytihněv

Год выхода: 2023

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Совсем новенький экшен-шутер, опирающийся на славные механики Quake. Hrot интересен прежде всего фантасмагоричным сюжетом и сеттингом: действие происходит на территории постапокалиптического СССР, а конкретно — в зараженной радиацией Чехословакии. Главный герой просыпается в метро Праги, одетый в костюм химзащиты. Впереди — бои с вооруженными солдатами, конями в противогазах и летающими бюстами партийных вождей.

Ion Maiden

Фото: Voidpoint, LLC

Год выхода: 2018

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Агенту Шелли Харрисон всё по плечу. Она уже спасла президента неоновой Америки будущего от похищения инопланетянами, а теперь собирается дать отпор безумному доктору Хескелу и секте трансгуманистов, решивших терроризировать общество при помощи армии киборгов . Шелли не менее остра на язык, чем знаменитый Дюк Нюкем. Мир игры интерактивный и позволяет совершать разные необязательные, но атмосферные действия: есть пиццу, смотреть в зеркало, доставать газировку из автоматов, играть на рояле. На высоком уровне сложности может быть трудновато, так что любителям хардкора точно понравится.

Cruelty Squad

Фото: Consumer Softproducts

Год выхода: 2021

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Добро пожаловать в мир кислотного безумия. Эта невероятно уродливая инди-игра стала хитовой. Жуткий визуальный стиль, похожий на школьные эксперименты в ранних версиях какого-нибудь 3D-редактора, выбран создателем намеренно . Дело в том, что Вилле Каллио — современный художник и перенес свою фирменную изобразительную манеру в Cruelty Squad. Безумные приключения в биопанк-мире предлагают игроку не только традиционный шутер — по факту игра является иммерсив-симом и позволяет игроку достигать целей миссий практически как угодно.

Dusk

Фото: New Blood Interactive

Год выхода: 2018

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Dusk предлагает игроку лучшее, что было в шутерах 1990-х. Разнообразие оружия, огромное количество разных локаций и изобретательный подход к спрятанным ключам от уровней подарят много часов увлекательного геймплея , даже несмотря на весьма схематичный (как и в старых шутерах) сюжет. Герой исследует загадочные и жуткие магические катакомбы, появившиеся под штатом Пенсильвания, в которых правительство проводило противоестественные эксперименты.

Amid Evil

Год выхода: 2019

Мощный бумер-шутер от продюсеров Dusk, в котором дают не только пострелять, но и помахать мечом и другим фэнтезийным оружием и применить магические посохи и фаерболы . Единственный чемпион, прошедший за столетия испытание Черным лабиринтом, вооружается священным топором и отправляется на миссию по семи мирам. Каждый их этих миров по-своему уникален — в распоряжении игроков коридоры средневекового замка, парящие острова, витражные храмы, наполненные оригинальными противниками.

Hedon

Фото: Zan_HedonDev

Год выхода: 2019

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Реверанс в сторону Arx Fatalis и Serious Sam. Полуорк-полудемон Зана теряет память. Ей предстоит спуститься в загадочные пещеры и подземелья и победить культистов и их монструозных приспешников. В игре отличный выбор оружия и различных боевых механик. Также присутствуют хороший дизайн локаций, достойный сюжет, сложные, но быстрые бои и ненавязчивый сбор ключей.

Project Warlock

Фото: Buckshot Software

Год выхода: 2018

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Project Warlock — проект одного разработчика, 19-летнего поляка Якуба Число. В игре интересный подход к визуалу: трехмерная графика соседствует со спрайтами, есть фичи теней и освещения . При желании в настройках можно добавить пиксельности, «шумов» и «зерна», чтобы игра смотрелась еще олдскульнее. Игрокам предлагается пять насыщенных актов с 60 разными уровнями и заданиями, горой оружия и возможностью крафтить новое.

Forgive me father

Фото: Fulqrum Publishing

Год выхода: 2022

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Игра с артом как в Darkest Dungeon, но с Ктулху? Такое реально, и это Forgive me father. Графика игры похожа на мрачный стиль DD, а сюжет вдохновлен историями ужасов Говарда Филлипса Лавкрафта . У игрока на выбор два героя — журналистка и проповедник, и у каждого из персонажей свои навыки и свой стиль прохождения. Также интересна механика безумия: чем медленнее игроки уничтожают различных кошмарных врагов, тем больший шанс сойти с ума и закончить игру. Есть интересное дерево прокачки навыков — приходится думать и выбирать, какое умение развить дальше. Кроме классического геймплея зачистки локаций от врагов, есть и арены, на которых необходимо отбиваться от зомби, рыбаков-мутантов и прочей нечисти.

Gloomwood

Когда выйдет: сентябрь 2023-го

Многообещающий проект с атмосферой бумер-шутеров, но сочетающий механики иммерсив-сима и ужасов на выживание. Цель главного героя — выбраться из мрачного викторианского города, не только уничтожая жутких противников, но и ловко скрываясь от них.

Viscerafest

Когда выйдет: 2023

Поиграть в безумный и жутко стильный Viscerafest можно уже два года как, но этот опыт неполный — игра в раннем доступе. В 2023 году наконец выходит полноценный релиз. 3796 год, злобная, жестокая, психопатичная, но обаятельная инопланетная наемница Каролина мечтает о том, чтобы наконец-то сыграть свадьбу со своим бойфрендом . Однако даже в будущем свадьба — удовольствие недешевое, поэтому Каролине придется заработать денег на большом, сложном и очень кровавом заказе .

Supplice

Фото: Hyperstrange

Когда выйдет: 2023

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Очередной наследник Doom, но это не негативная оценка. Бумер-шутеры уже не раз доказали, что не только талантливо имитируют «старую школу», но и улучшают многие ее аспекты. В Supplice можно будет почувствовать себя исследователем-терраформистом глубокого космоса, которого, как водится, ждут весьма недружелюбные контакты третей степени и миссия по спасению мира.

Wrath: Aeon of ruin

Фото: Fulqrum Publishing

Когда выйдет: 2023

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