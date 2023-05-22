В ЕС заявили о подготовке к поражению Байдена на выборах президента США

Евросоюз (ЕС) опасается, что отношения США и Европы ухудшатся, если нынешний президент США Джо Байден проиграет выборы в 2024 году. Об этом 22 мая сообщил телеканал CNBC со ссылкой на неназванного официального представителя организации.

«ЕС осознает, что это [сотрудничество] не является данностью, и такой подход может измениться, когда в Белом доме снова появится кто-то вроде [экс-президента США Дональда] Трампа», — отметил чиновник.

Вместе с тем главный аналитик Института Милкена отметил, что в случае ухода администрации Байдена от власти отношения Евросоюза и США подвергнутся кризису. Одним из главных опасений ЕС является прекращение спонсорства Украины Соединенными Штатами.

Ранее, 21 мая, экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы американского экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года следует ожидать конца Украины и демократии в США.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента в 2024 году.

Ранее, 18 апреля, Клинтон заявила, что действующий американский лидер выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.