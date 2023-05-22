Эндокринолог рассказала о симптомах заболевания щитовидной железы

Хриплый голос может являться симптомом гипотиреоза — болезни, вызванной нарушением функции щитовидной железы. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» рассказала главный врач Эндокринологического диспансера ДЗМ, врач-эндокринолог Ольга Духарева.

Вместе с тем, по ее словам, сиплость является не самым характерным проявлением заболевания. Другими симптомами гипотиреоза являются отечное, одутловатое лицо с желтоватым оттенком, отеки век, конечностей, мышечные боли, слабость в руках, сухость кожи и выпадение волос, рассказала Духарева.

Также о гипотиреозе могут свидетельствовать состояние апатии, заторможенность, расстройства сна и набор веса. Данное заболевание, как отмечает врач, в целом носит полисистемный характер.

«Пациенты обращаются к различным специалистам с наиболее яркими симптомами (гастроэнтерологу, кардиологу, неврологу, гинекологу), не подозревая о гипотиреозе, усугубляющем течение других заболеваний. Поэтому так важно своевременно его выявить», — заключила Духарева.

Гипотериоз – эндокринологическое заболевание, вызванное снижением функции щитовидной железы, а именно недостаточностью выработки гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Основной его причиной у взрослых является аутоиммунный тиреоидит. Неочевидность признаков болезни способствует тому, что многие пациенты списывают плохое самочувствие на стресс и не обращаются за помощью.

По словам профессора Медицинского института РУДН Оксаны Гизингер, в России порядка 40% населения страдает от заболеваний щитовидной железы, которые приводят к нарушению обмена веществ и опасным серьезными сбоями в работе организма.