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СМИ указали на нежелание Запада мирно разрешить конфликт на Украине после саммита G7

GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт с Россией
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Фото: REUTERS/Ministry of Foreign Affairs of Japan
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Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал видение Запада на будущее конфликта с Россией. Об этом пишет китайская газета Global Times 22 мая.

В статье отмечается, что благодаря битве за Артемовск (украинское название — Бахмут) РФ сохраняет военное преимущество перед Украиной, хотя Запад продолжает использовать ее в качестве своего посредника, увеличивая поставки военной помощи, чтобы ослабить Москву.

Помимо этого, по мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то РФ в свою очередь «не станет тянуть с жестким ответом».

«Присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить войну военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию», — следует из публикации.

В заключение указывается, что развертывание F-16 показывает, что Запад, вероятно, настаивает на военном решении, которое может способствовать эскалации конфликта в регионе.

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Накануне президент США Джо Байден в ходе саммита G7 в Хиросиме объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin, а также противотанковые гранатометы AT-4.

При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 21 мая сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. Кроме того, он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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