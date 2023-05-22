Под Астраханью нашли локацию для съемок ночного неба
В Астраханской области обнаружили поле, на котором можно вести вести астрономические наблюдения, не боясь городской засветки. Локацию всего в 40 км от регионального центра обнаружил местный фотограф Влад Рябинин.
Речь идет о поле в окрестностях села Бирюковки. Свет от многочисленных источников искусственного освещения Астрахани, который искажает снимки, в этой местности сведен к минимуму.
«Отсутствие сильной засветки на южной и восточной части неба открывает отличную возможность снимать Млечный путь во всю длину в летнее время и популярные зимние созвездия зимой. Поэтому для ночных пейзажей дальний план обеспечен», — написал Рябинин на своем сайте, его слова приводит «Астрахань-24».
Локация подойдет и для любителей пофотографировать более традиционный пейзаж. На поле имеется большой выбор одиноких и парных деревьев.