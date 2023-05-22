При взрыве на оборонном предприятии в Сербии ранена сотрудница
Сотрудница пострадала при взрыве на оборонном предприятии «Крушик» в Сербии. Как сообщает 22 мая портал издания Blic, женщина доставлена в больницу.
Характер полученных травм пострадавшей не называется.
«На фабрике оборонной промышленности «Крушик» в городе Валево произошел взрыв, при котором пострадала сотрудница. Она доставлена в центр неотложной помощи больницы города», — отмечает издание.
«Крушик» — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находящееся в собственности государства.
Ранее, 10 мая, прогремел взрыв на заводе боеприпасов на западе Швеции в городе Карлсборг. В результате происшествия один человек получил травму. По данным полиции, ЧП было связано с ремонтными работами на предприятии. Известно, что завод производит мелкокалиберные боеприпасы и компоненты для них. На производстве задействовано около 300 сотрудников.