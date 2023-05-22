Ульяновские аграрии выполнили план по яровым на 95%

Аграрии Ульяновской области выполнили план по посеву яровых культур на 95%, что в полтора раза быстрее, чем годом ранее. Такие цифры озвучил министр АПК и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин.

«В том числе благодаря тому, что сельхозтоваропроизводители постоянно обновляют машинно-тракторный парк и закупают новую технику. Только за первый квартал этого года приобретено 238 единиц», — сказал министр, его слова приводит ulpravda.ru в понедельник, 22 мая.

В этом году в Ульяновской области озимыми культурами засеяли 275,5 тыс. га. Площади под озимые увеличили на 8,5 тыс. гектаров, под яровые — на 15 тыс. га.

После завершения весеннего сева аграрии приступят к заготовке кормов для крупного рогатого скота.

Яровые культуры — растения, вызревающие в течение одного вегетационного цикла. К ним относятся зерновые, технические, овощные, бахчевые культуры, которые высеваются ранней весной и вызревают уже к середине-концу лета в зависимости от климатического пояса, давая урожай в год посева.

Озимые культуры сеют осенью. До наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые, к тому же дают более высокий урожай. Озимую (и яровую) форму имеют пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года в 24 регионах стартовала «Школа фермера». Обучение по программам проходят более 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределенных по регионам в соответствии с перспективами на рынке.