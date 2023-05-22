ФСБ задержала планировавшего теракт на железной дороге в Оренбургской области мужчину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по Оренбургской области задержала россиянина, планировавшего теракт по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник, 22 мая.

По данным спецслужбы, 25-летний мужчина по указанию украинских спецслужб осуществлял подготовку поджогов шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата города Орска Оренбургской области и отдела ФСБ РФ. В дальнейшем задержанный планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению ЦОС, из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в средствах связи обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также была найдена переписка в мессенджере с представителями украинских спецслужб.

На допросе мужчина рассказал, что для того, чтобы реализовать теракт, украинские заказчики прислали ему фотографию релейного ящика в мессенджер и далее изложили по порядку, какие действия он должен был совершить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 «Приготовление к преступлению» и ч. 1 ст. 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса РФ.

Ранее, 12 мая, ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».