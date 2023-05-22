Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о бестактности Зеленского из-за срыва встречи с президентом Бразилии
Общество
Источник сообщил о неуплате Чекалиными всех процентов по налоговой задолженности
Мир
Патрушев назвал безопасным сотрудничество Москвы и Пекина для третьих стран
Мир
Пашинян назвал условие для достижения мира в Нагорном Карабахе
Политика
Политолог назвал камень преткновения в создании польско-украинской унии
Мир
Боррель понадеялся на скорое начало поставок истребителей F-16 Украине
Мир
Боррель заявил о возражениях ряда стран по поводу 11-го пакета санкций против РФ
Экономика
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о крайне уязвимой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Мир
В МИД РФ назвали призыв республиканцев выйти из ДСНВ межпартийной борьбой в США
Мир
В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны
Мир
Рябков заявил о зависимости консульского доступа к Гершковичу от ситуации

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, проходящего по делу об оправдании терроризма

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер Алексей Панин объявлен в розыск. Соответствующая информация содержится на сайте МВД РФ.

В карточке указано, что артист «разыскивается по статье УК». Других подробностей нет.

Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Как часто они пытаются обойти закон и сколько времени уходит у службы на закрытие доступа к таким ресурсам

В начале мая в отношении артиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Его высказывания связаны с подрывом украинскими спецслужбами Крымского моста в октябре 2022 года.

Помимо своих враждебных высказываний в адрес страны Панин отличается вызывающим поведением. Так, он устраивал пьяный дебош в самолете, ставил под сомнение победу СССР в Великой Отечественной войне, оскорблял полицейского в Санкт-Петербурге.

В 2020 году актер переехал в Испанию, где он получил вид на жительство.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023