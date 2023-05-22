МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, проходящего по делу об оправдании терроризма
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- МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, проходящего по делу об оправдании терроризма
Российский актер Алексей Панин объявлен в розыск. Соответствующая информация содержится на сайте МВД РФ.
В карточке указано, что артист «разыскивается по статье УК». Других подробностей нет.
В начале мая в отношении артиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Его высказывания связаны с подрывом украинскими спецслужбами Крымского моста в октябре 2022 года.
Помимо своих враждебных высказываний в адрес страны Панин отличается вызывающим поведением. Так, он устраивал пьяный дебош в самолете, ставил под сомнение победу СССР в Великой Отечественной войне, оскорблял полицейского в Санкт-Петербурге.
В 2020 году актер переехал в Испанию, где он получил вид на жительство.