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Житель Обнинска прописал у себя в квартире 187 мигрантов

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Житель города Обнинск Калужской области зарегистрировал у себя в квартире 187 иностранных граждан. Размещать их у себя в жилье он не планировал, сообщает газета «Весть» в понедельник, 22 мая.

На мужчину 1980 года рождения возбудили уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, получал ли он деньги за прописку мигрантов.

Ранее специалисты назвали самые опасные документы при сделках с недвижимостью. Среди них — подделки выписок из ЕГРН, фальшивые копии документов собственников и доверенности.

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