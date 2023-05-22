Житель Обнинска прописал у себя в квартире 187 мигрантов
Житель города Обнинск Калужской области зарегистрировал у себя в квартире 187 иностранных граждан. Размещать их у себя в жилье он не планировал, сообщает газета «Весть» в понедельник, 22 мая.
На мужчину 1980 года рождения возбудили уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, получал ли он деньги за прописку мигрантов.
Ранее специалисты назвали самые опасные документы при сделках с недвижимостью. Среди них — подделки выписок из ЕГРН, фальшивые копии документов собственников и доверенности.