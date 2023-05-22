Пашинян назвал условие для достижения мира в Нагорном Карабахе

Для достижения мира Ереван и Баку должны зеркально отвести свои войска от границы. Об этом заявил в понедельник, 22 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Зеркальный отвод войск от границы, по нашему мнению, послужит обеспечением стабильности. Зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана должен быть произведен в соответствии с картами, утвержденными в 1975 году Генштабом СССР», — сказал Пашинян на пресс-конференции.

Кроме того, он высказал надежду на то, что мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано в кратчайшие сроки. В то же время он заявил, что заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России.

Незадолго до этого, на заседании правительства 18 мая, армянский премьер-министр заявил, что важным шагом на пути к установлению мира между странами стало признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. Он напомнил, что 14 мая в ходе встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе Баку признал территорию Армении в 29,8 тыс. кв. м, а Ереван признал территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. м.

Этот шаг он назвал важным для установления стабильности в регионе и для приведения в окончательный вид текста мирного соглашения и делимитации границы.

Пашинян тогда также добавил, что Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента России Владимира Путина.

В этом же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Новый виток эскалации произошел осенью 2022 года. С тех пор Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в нарушениях на границе.