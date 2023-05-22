Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне

Правительство России намерено расширить поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 22 мая, в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что расширение поддержки поручено президентом России Владимиром Путиным, передает RT.

«Это в первую очередь относится к Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы», — подчеркнул он.

Он отметил, что соответствующая дорожная карта уже утверждена.

«Такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. Это будет способствовать также долговременному экономическому росту», — сказал Мишустин.

Ранее, 16 мая, Совет по развитию Севера и Арктики появился в Красноярском крае. В него вошли члены регионального правительства и главы северных муниципальных образований. Соответствующий указ подписал врио губернатора Михаил Котюков.

Цель создания совета — взаимодействие органов госвласти региона, органов местного самоуправления и организаций для реализации проектов по поддержке коренных малочисленных народов. Также он необходим для более успешного социально-экономического развития северных и арктических территорий края до 2035 года.