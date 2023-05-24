25 мая — День филолога: история и традиции праздника

В России 25 мая отмечают День филолога — праздник специалистов, изучающих словесную культуру народа. Ученые бережно хранят элементы фольклора, раскрывают особенности письменности и речи. В 2023 году торжество приходится на четверг. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День филолога – 2023 — история праздника

Сама наука берет свое начало еще в древности, она развивалась по мере распространения письменности. Родиной филологии считают Древнюю Индию, где мыслители предприняли первые попытки дать описание особенностям языка. Зарождающаяся наука получила свое развитие в Древней Греции и Риме, а труды первых филологов стали основой для исследований будущих поколений.

В XVII–XVIII веках филологи сделали акцент на изучении языка и письменности древних культур, а также на связи языковых составляющих с искусством и философией. Со временем наука занялась изучением современных феноменов языка, и сейчас, в XXI веке, филология рассматривает культуру народов через призму языка, письменности и литературы.

В России профессиональный праздник ученых-филологов отмечают 25 мая, на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Дата второго праздника приурочена ко дню памяти Святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, ставших основателями старославянской азбуки и языка. А День филолога является логическим продолжением торжества.

День филолога – 2023 — традиции праздника

На официальном уровне в РФ знаменательная дата не закреплена. Праздник отмечают преимущественно в профессиональных и студенческих кругах. Первопроходцам еще в конце XX века стали учащиеся Московского государственного университета (МГУ), не забывают о празднике на филфаке вуза и сейчас. К этой дате в стенах учебного заведения проходят лекции, семинары и конференции, посвященные последним исследованиям в области филологии, преподаватели и студенты обмениваются мнениями.

Присоединяются к празднованиям и другие российские вузы, а также библиотеки и другие культурные учреждения. Обращают внимание на праздник и СМИ, освещая становление и развитие филологии и наиболее любопытные изыскания ученых.

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