ФСБ опубликовала кадры задержания готовившего теракт под Оренбургом россиянина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 22 мая опубликовала кадры задержания россиянина, который готовился совершить теракт в Оренбургской области. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб, надев на злоумышленника наручники, ведут его к служебной машине.

«Люди с Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать. Конкретно я должен был поджечь релейный шкаф на участке железной дороги в Новотроицке для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции», — рассказал на допросе мужчина.

На видео также показан схрон, в котором россиянин спрятал компоненты для осуществления теракта. В частности, канистру с зажигательной смесью, несколько бутылок и ацетон.

Задержанный добавил, что для того, чтобы он смог устроить саботаж, украинские заказчики прислали ему фотографию релейного ящика в мессенджер и далее изложили по-порядку, какие действия он должен совершить.

Ранее 22 мая ФСБ России сообщила о задержании в Новотроицке Оренбургской области россиянина, который готовил теракт по указанию украинских спецслужб. При обысках у него нашли компоненты для изготовления бомбы, также была обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. После совершения теракта мужчина планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и части 1 статьи 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ.

До этого, 3 мая, ФСБ задержала агентов главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, планировавших совершить серию терактов в Крыму. На допросе они рассказали о том, как использовали россиян для поставок взрывчатых устройств. Отмечалось, что российская контрразведка вышла на след группы агентов украинской разведки после подрыва железнодорожных путей под Симферополем 23 февраля.