Реклама
Прямой эфир
Политика
Политолог назвал камень преткновения в создании польско-украинской унии
Общество
Адвокат блогеров Чекалиных сообщил о погашении всех долгов по налогам
Мир
Боррель понадеялся на скорое начало поставок истребителей F-16 Украине
Мир
Боррель заявил о возражениях ряда стран по поводу 11-го пакета санкций против РФ
Экономика
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о крайне уязвимой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Мир
В МИД РФ назвали призыв республиканцев выйти из ДСНВ межпартийной борьбой в США
Мир
В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны
Мир
Рябков заявил о зависимости консульского доступа к Гершковичу от ситуации
Общество
Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП
Мир
В МИД РФ назвали безответственными угрозы США о возможных ударах Украины по Крыму
Культура
В Феодосии отреставрировали храм XIV века

В МИЦ «Известия» обсуждают риски в случае дефолта в США. Видеотрансляция

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Угроза дефолта в США: причины и последствия для мировой экономики». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В чем причины экономических проблем в США? Объявят ли США дефолт по своему госдолгу? Как это может повлиять на мировую экономику и фондовый рынок? Ждать ли мирового кризиса в 2023 году?

Участники:

  • Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО;
  • Михаил Беляев, экономист;
  • Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;
  • Дмитрий Евстафьев, политолог.
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023