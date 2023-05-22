В МИЦ «Известия» обсуждают риски в случае дефолта в США. Видеотрансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Угроза дефолта в США: причины и последствия для мировой экономики». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
В чем причины экономических проблем в США? Объявят ли США дефолт по своему госдолгу? Как это может повлиять на мировую экономику и фондовый рынок? Ждать ли мирового кризиса в 2023 году?
Участники:
- Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО;
- Михаил Беляев, экономист;
- Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;
- Дмитрий Евстафьев, политолог.