МВД России объявило актера Алексея Панина в розыск

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Карточка с его данными и фотографией появилась в базе розыска ведомства утром 22 мая.

«База содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ. Организация розыскной работы МВД России регламентируется нормативными правовыми актами, законом «Об оперативно-разыскной деятельности», законом «О полиции» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации»», — говорится на сайте министерства.

В карточке указано, что артист «разыскивается по статье УК». Других подробностей нет.

В начале текущего месяца СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Панина по статье об оправдании терроризма после его высказываний на счет теракта на Крымском мосту. В 2020 году актер переехал в Испанию, напоминает «Газета.Ru». Там он получил вид на жительство.

Панин неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации по защите Донбасса. Также он был замешан в различных скандалах, к примеру, пьяный дебош в самолете, заявление о неоднозначной, с его слов, победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Санкт-Петербурге.