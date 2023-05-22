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Московских предпринимателей пригласили на 17 международных выставок и бизнес-миссий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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До конца года столичные предприниматели при поддержке города могут принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали 3 тыс. московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран. Мероприятия рассчитаны на предприятия из разных сфер», — отметила заммэра.

По ее словам, с января этого года свыше 200 компаний встретились с потенциальными зарубежными партнерами. Московские компании представили товары и услуги на медицинской выставке Expomed Eurasia в Турции. Также столичные предприниматели показали оборудование для транспортной отрасли на UzTechTransExpo в Узбекистане и приняли участие в международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям TIBO в Минске. Кроме того, впервые стенд Made in Moscow был открыт на выставке Gulfood в ОАЭ.

Московский экспортный центр также организовал различные мероприятия в рамках бизнес-миссий для предпринимателей: поездки за рубеж, онлайн-переговоры и реверсные встречи с покупателями из других стран в Москве.

За счет участия в них, например, столичный производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами в ОАЭ, а поставщик мебели для киберспортсменов начал работать в Казахстане. Кроме того, столичные компании, выпускающие каши, лимонады, снеки и батончики, расширили присутствие в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, а московская IT-продукция заинтересовала партнеров в ОАЭ, Саудовской Аравии и Таиланде.

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