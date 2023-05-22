Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая должна была пройти на полях саммита G7 в Хиросиме.

«Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него (Зеленского. — Ред.) определенно была другая встреча. <...> Я не был разочарован, я был расстроен», — цитирует бразильского лидера портал G1 в воскресенье, 21 мая.

Да Силва подчеркнул, что хотел встретиться с Зеленском, при этом добавил, что президент Украины «взрослый и знает, что делает».

20 мая стало известно о прибытии Зеленского на G7. Он прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых антироссийских санкций.

Тем временем агентство Bloomberg, сославшись на источник среди бразильских чиновников, написало о том, что визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой» для государств, которые не входят в «Группу семи». Источник заявил, что бразильский лидер не видит проблемы в том, чтобы провести переговоры с главой любого государства, однако выступает против навязывания диалога.

19 мая бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала о желании Зеленского увидеться с президентом Бразилии, а также с премьер-министром Индии на полях саммита G7 в Японии.

Да Силва с начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую проводит РФ, выступал за мирное урегулирование и дипломатическое разрешение конфликта. 14 апреля он заявил, что США и европейские страны должны прекратить поощрять украинский конфликт, прекратить отправлять на Украину вооружение. В первую очередь, по его мнению, нужно прийти к миру.