Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны
Мир
Рябков заявил о зависимости консульского доступа к Гершковичу от ситуации
Общество
Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП
Мир
В МИД РФ назвали безответственными угрозы США о возможных ударах Украины по Крыму
Культура
В Феодосии отреставрировали храм XIV века
Общество
МВД России объявило актера Алексея Панина в розыск
Общество
Ведущие медики на «Спортмедфоруме-2023» обменялись опытом в области протезирования
Мир
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержит Эрдогана во втором туре выборов
Армия
Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Происшествия
В центре Москвы автомобиль Aurus попал в аварию
Общество
В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение
Мир
В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях

Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая должна была пройти на полях саммита G7 в Хиросиме.

«Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него (Зеленского. — Ред.) определенно была другая встреча. <...> Я не был разочарован, я был расстроен», — цитирует бразильского лидера портал G1 в воскресенье, 21 мая.

Да Силва подчеркнул, что хотел встретиться с Зеленском, при этом добавил, что президент Украины «взрослый и знает, что делает».

За семью печалями: чем завершился саммит лидеров G7
И какие новые ограничения Запад ввел против России

20 мая стало известно о прибытии Зеленского на G7. Он прилетел в Японию сразу после заявления участников саммита о введении новых антироссийских санкций.

Тем временем агентство Bloomberg, сославшись на источник среди бразильских чиновников, написало о том, что визит Зеленского на саммит G7 в Хиросиме может стать «ловушкой» для государств, которые не входят в «Группу семи». Источник заявил, что бразильский лидер не видит проблемы в том, чтобы провести переговоры с главой любого государства, однако выступает против навязывания диалога.

19 мая бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала о желании Зеленского увидеться с президентом Бразилии, а также с премьер-министром Индии на полях саммита G7 в Японии.

Да Силва с начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую проводит РФ, выступал за мирное урегулирование и дипломатическое разрешение конфликта. 14 апреля он заявил, что США и европейские страны должны прекратить поощрять украинский конфликт, прекратить отправлять на Украину вооружение. В первую очередь, по его мнению, нужно прийти к миру.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023