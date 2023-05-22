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В России разработали устройство для обмана систем ПВО противника

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В России разработано специальное устройство, которое позволит обманывать систему противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом 22 мая сообщил руководитель направления по тематике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Обуховского завода Егор Щербаков

«Он посылает ложный трек с различными смещениями и представляется, например, как Airbus американский, который летит на посадку, чтобы его на всякий случай кто-нибудь не сбил», — отметил Щербаков в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, устройство может работать с системой «свой-чужой». Таким образом, российским системам ПВО прибор будет передавать сигнал о том, что беспилотник свой и сбивать его не нужно.

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Ранее, 16 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу опроверг заявления Украины о том, что их система ПВО якобы сбила российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в количестве шести единиц. Шойгу отметил, что количество заявленных Украиной «перехватов» — обычно в три раза больше, чем запускает ракет Россия.

11 мая сообщалось, что Италия передала Украине системы ПВО Skynex. Вооружение разработано по швейцарской технологии. Отмечалось, что за производство данных систем ПВО заплатила Германия. В основном Skynex рассчитана на борьбу с беспилотниками.

В январе 2022 года источники в военном ведомстве РФ рассказывали «Известиям»,что в рамках учений «Союзная решимость – 2022» была отработана новая система защиты от БПЛА — антидроновый купол. В качестве основного «инструмента» военные использовали переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». Расчеты этих комплексов распределяются на большой территории, чтобы создать защитный купол. Помимо перехвата самих беспилотников также проверялась и возможность борьбы с авиационными средствами поражения — управляемыми бомбами и ракетами.

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