В Артемовске (украинское название — Бахмут) в понедельник, 22 мая, началось предварительное разминирование после освобождения, сказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Идет предварительное разминирование города», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сообщил, что в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

«Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобожденным городам. Штаб <…> начнет в самое ближайшее время работу», — заверил Пушилин.

Эвакуация мирного населения из Артемовска осуществлялась на постоянной основе. Так, 20–21 мая в Шахтерск были эвакуированы 116 человек.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Позже эту информацию официально подтвердило Минобороны России. Операция по взятию города длилась 224 дня.

20 мая Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Как он подчеркнул, сотрудники ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу по освобождению города. Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.