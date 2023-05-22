Реклама
Прямой эфир
Культура
В Феодосии отреставрировали храм XIV века
Общество
МВД России объявило актера Алексея Панина в розыск
Общество
Ведущие медики на «Спортмедфоруме-2023» обменялись опытом в области протезирования
Мир
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержит Эрдогана во втором туре выборов
Армия
Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Происшествия
В центре Москвы автомобиль Aurus попал в аварию
Общество
В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение
Мир
В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях
Спорт
Теннисист Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга ATP
Общество
Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой
Общество
Климатолог Кокорин предупредил о самых жарких годах в ближайшем будущем
Интернет и технологии
Ирландский регулятор выписал Facebook рекордный штраф
Сюжет:

В Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения

Пушилин: в Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Артемовске (украинское название — Бахмут) в понедельник, 22 мая, началось предварительное разминирование после освобождения, сказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Идет предварительное разминирование города», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сообщил, что в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

«Планируется организация там штаба по уже проверенной и отработанной практике по другим освобожденным городам. Штаб <…> начнет в самое ближайшее время работу», — заверил Пушилин.

Эвакуация мирного населения из Артемовска осуществлялась на постоянной основе. Так, 20–21 мая в Шахтерск были эвакуированы 116 человек.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Позже эту информацию официально подтвердило Минобороны России. Операция по взятию города длилась 224 дня.

20 мая Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Как он подчеркнул, сотрудники ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу по освобождению города. Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023