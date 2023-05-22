Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержит Эрдогана во втором туре выборов

Экс-участник президентской гонки в Турции Синан Оган объявит 22 мая о поддержке главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов. Об этом в понедельник сообщила газета Hürriyet cо ссылкой на источники.

«Ожидается, что Оган подпишет протокол из пяти пунктов и выразит свою поддержку Эрдогану», — говорится в материале издания.

В пункты, предположительно, войдут такие положения, как сохранение первых четырех статей Конституции без изменений, недопущение попыток убрать из хакона тюркскую идентичность, борьба против террористических организаций, депортация просителей убежища, развитие экономики и гибкость в политике процентных ставок.

Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган не будет поддерживать второго главного кандидата на пост президента Кемаля Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.

28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов, так как в ходе первого тура ни один кандидат не набрал 50% голосов.

По итогам вскрытия 100% урн Эрдоган набрал 49,51%, а его соперник, оппозиционер Кылычдароглу — 44,88%. Кандидат от политического блока АТА Оган получил 5,17%.

Это были три основных кандидата на пост президента из четырех, так как Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры. Сейчас гонка будет проходить между Эрдоганом и Кылычдароглу.