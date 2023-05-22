В центре Москвы автомобиль Aurus попал в аварию

В центре Москвы 22 мая автомобиль представительского класса Aurus попал в аварию.

По информации «Известий», машина столкнулась с Volvo. ДТП произошло на проспекте Мира. Одному человеку потребовалась медицинская помощь, специалисты оказали ее на месте.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее в этот день в Москве на внешней стороне 105-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. Движение около места аварии было затруднено.