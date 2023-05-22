Беженец из Артемовска рассказал о пытках ВСУ над ним и его соседями

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) беженец Александр Пискунов рассказал об издевательствах украинских боевиков над мирными жителями.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально обстреливали подвал — укрытие мирных жителей от обстрелов. Когда во время очередной атаки он с соседями спрятался там, пластиковый потолок погреба загорелся.

При попытке выбраться, рассказывает Пискунов, украинские военнослужащие начали обстреливать дверь. К просьбам жителей они также не прислушивались — заблокировали выход и ждали.

«[Мы] закрылись этими полотенцами. Начал, говорит, опять дверь открывать: «Ну хоть немножко воздуха глотнуть хоть дайте?». И все — они все равно начали стрелять. Обстреливали эту дверь железную, хорошо что железная дверь — толстый металл», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Вместе с тем Пискунов уточнил, что точно не знает, какой отряд обстреливал погреб, однако, по его воспоминаниям, в окрестностях находились боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) и «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ).

Ранее, 28 апреля, беженец из Артемовска Владимир Кузнецов рассказал, что в боях за город с украинской стороны действовали наемники из Великобритании. Как пояснил беженец, идентифицировать иностранных бойцов ему удалось по речи и нашивкам.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Также с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.