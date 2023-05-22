Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение
Мир
В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях
Спорт
Теннисист Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга ATP
Общество
Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой
Общество
Климатолог Кокорин предупредил о самых жарких годах в ближайшем будущем
Интернет и технологии
Ирландский регулятор выписал Facebook рекордный штраф
Мир
Китай выразил протест Японии за вмешательство G7 во внутренние дела страны
Мир
Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата
Мир
В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ
Мир
Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире
Мир
На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Спорт
Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ
Сюжет:

Беженец из Артемовска рассказал о пытках ВСУ над ним и его соседями

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) беженец Александр Пискунов рассказал об издевательствах украинских боевиков над мирными жителями.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально обстреливали подвал — укрытие мирных жителей от обстрелов. Когда во время очередной атаки он с соседями спрятался там, пластиковый потолок погреба загорелся.

При попытке выбраться, рассказывает Пискунов, украинские военнослужащие начали обстреливать дверь. К просьбам жителей они также не прислушивались — заблокировали выход и ждали.

«[Мы] закрылись этими полотенцами. Начал, говорит, опять дверь открывать: «Ну хоть немножко воздуха глотнуть хоть дайте?». И все — они все равно начали стрелять. Обстреливали эту дверь железную, хорошо что железная дверь — толстый металл», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Вместе с тем Пискунов уточнил, что точно не знает, какой отряд обстреливал погреб, однако, по его воспоминаниям, в окрестностях находились боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) и «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ).

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Ранее, 28 апреля, беженец из Артемовска Владимир Кузнецов рассказал, что в боях за город с украинской стороны действовали наемники из Великобритании. Как пояснил беженец, идентифицировать иностранных бойцов ему удалось по речи и нашивкам.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Также с официальным заявлением об освобождении города выступило Министерство обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023