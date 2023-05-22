Визиты президента Украины по западным странам выглядят как самое дорогое шоу планеты. Такое мнение выразил 22 мая глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары», — цитирует Константинова «РИА Новости».

Он также отметил, что украинский лидер является очень богатым человеком, на счетах которого лежат более $4 млрд. А за счет конфликта на Украине Зеленский, по его словам, только еще больше обогащается.

«Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более $4 млрд, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это — блохи», — подчеркнул глава парламента.

За последние недели Зеленский посетил несколько стран Европы — Италию, Ватикан, ФРГ и Францию. Затем он прибыл в Великобританию. После отравился в Саудовскую Аравию и Японию, где проходил саммит G7.

21 мая президент Франции Эммануэль Макрон, который предоставил украинскому президенту французский самолет для визита на саммит G7 в Хиросиму, заявил, что для него это является делом чести. Французский борт возил Зеленского с делегацией в том числе на саммит Лиги арабских государств в Саудовскую Аравию.

Ранее, 16 мая, в эфире радиостанции RTL France ведущие также сравнили европейское турне украинского президента с «цирком, путешествующим со своим зверинцем». На следующий день посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал принести извинения украинскому лидеру и народу Украины, отметив, что данное «циничное и бестактное сравнение не присуще дружественному французскому народу».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 мая заявила, что поездка Зеленского на Запад является попыткой реанимировать интерес к Украине.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 16 мая отметил, что «оружейный тур» Зеленского показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.