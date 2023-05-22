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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Прикамье

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае
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Фото: СУ СК России по Пермскому краю
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Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Чайковском городском округе Пермского края. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.

«После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек пяти и семи лет», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Возгорание произошло поздним вечером 21 мая по улице Красная в селе Фоки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и произошедшего пожара. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия», — сообщило СУ СКР по Пермскому краю.

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21 мая во время разборов завалов сгоревшего дома в поселке Ертарском Свердловской области обнаружили тело трехлетнего мальчика по имени Степан. По предварительной информации, пожар начался 19 мая, когда взрослые уехали в Тугулым покупать корм для животных, дома остались только дети. Местная жительница рассказала, что старший мальчик, которому 14 лет, «не растерялся, успел вытащить ребятишек, а Степку не нашел».

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