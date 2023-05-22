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Семь человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Норильске

В Норильске в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек, среди которых трое детей
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Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В результате аварии с микроавтобусом в Норильске, которая произошла утром 22 мая, пострадали семь человек, среди которых трое детей, рассказали в региональном главке МВД. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Предварительно, «Форд Транзит» ехал со стороны Норильска в сторону аэропорта.

«Из-за бокового порыва ветра водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на опору освещения», — говорится на сайте ведомства.

Всего в машине в момент ДТП находилось 10 пассажиров.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в релизе.

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Днем ранее стало известно об аварии в подмосковном Щелково, в результате которой при столкновении микроавтобуса с деревом пострадали шесть человек. По неизвестным причинам 25-летний водитель микроавтобуса съехал на обочину и врезался в дерево.

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