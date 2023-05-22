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На Украине отряд аэроразведки ВСУ получил название по подобию ВВС Третьего рейха

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Фото: соцсети
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Военнослужащие одного из отрядов аэроразведки теробороны украинской армии носят форму с эмблемой Военно-воздушных сил Третьего рейха. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации Одессы Сергей Братчук 22 мая.

В опубликованном видео Братчук рассказывает о деятельности отряда. Также Братчук приводит название отряда — «Люфтваффе», как назывались ВВС Германии времен Третьего рейха.

Кроме того, отряд упоминается на официальной странице Криворожской бригады территориальной обороны Одессы.

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Украина не в первый раз выбирает сомнительные названия для своих отрядов, в том числе пропагандирующие нацизм времен Великой Отечественной войны. Так, в начале года украинский президент Владимир Зеленский присвоил одной из бригад наименование «Эдельвейс», как называлась горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. 23 апреля Вооруженные силы России захватили из этой бригады в плен украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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