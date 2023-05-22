Экоактивисты в Риме окрасили воду фонтана Треви в черный цвет

Экоактивисты, члены группы Ultima Generazione («Последнее поколение»), выступающие против ископаемого топлива, забрались в фонтан Треви в итальянском Риме и окрасили воду в черный цвет краской с разбавленным древесным углем. Об этом сообщила газета Roma Today в воскресенье, 21 мая.

Известно, что эту акцию провели около 10 активистов. Они держали плакаты с надписью: «Мы не будем платить за ископаемое [топливо]» и кричали, что страна умирает от такого отношения властей к экологии.

Полиции пришлось также залезть в воду, чтобы вытащить оттуда активистов. Туристы наблюдали за этой акцией, а некоторые даже выкрикивали оскорбления членам группы Ultima Generazione.

В своем заявлении активисты призвали прекратить государственные субсидии на ископаемое топливо и связали протесты со смертельными наводнениями в северном итальянском регионе Эмилия-Романья. Группа заявила, что каждый четвертый дом в Италии находится под угрозой затопления.

«К счастью, согласно первым оценкам, никакого необратимого ущерба быть не должно, потому что черная краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор, и ее можно удалить без необратимого ущерба», — сообщил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Ранее, 6 мая, представители движения «Последнее поколение» также вылили в фонтан четырех рек в Риме черную краску. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Активисты сопротивлялись, но были задержаны.