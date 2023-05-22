Диетолог назвала противопоказания к употреблению рыбьего жира

Рыбий жир богат веществами, которые нормализуют свертываемость крови, укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи, однако не всем следует его принимать. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

«В рыбьем жире есть практически все жирорастворимые витамины. Витамин D помогает из любого продукта питания «вытащить» кальций, это особенно важно для детей и пожилых людей. Витамин А — это кожа, иммунный ответ, острота зрения, причем в рыбьем жире — не растительный провитамин, а животный ретинол, который усваивается всеми», — отметила она в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, в рыбьем жире также содержатся витамины К1 и К2, которые нормализуют свертываемость крови и предотвращают образование тромбов. Наибольшую же ценность рыбьему жиру придают омега-3 кислоты, которые являются сильнейшими антиоксидантами.

При этом употреблять рыбий жир следует не всем. Некоторым группам от этого продукта следует отказаться, например людям с аллергией на рыбу.

«Людям, у которых поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов, тоже противопоказан этот продукт. Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир», — заключила Римма Мойсенко.

21 мая внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что оптимально употреблять до четырех чашек чая в день, чтобы напиток приносил пользу. По словам врача, при этом из-за содержащегося в чае кофеина чрезмерное его употребление может привести к бессоннице и повышению возбудимости. Кроме того, напиток имеет мочегонный эффект.