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Ирландский регулятор выписал Facebook рекордный штраф

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Artur Widak
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Американскую компанию Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) оштрафуют на сумму более €746 млн по решению ирландского регулятора за нарушение правил обработки пользовательской информации. Об этом сообщила газета The Guardian 21 мая.

По информации Bloomberg, нарушение заключается в том, что в компании не прислушались к обеспокоенности Ирландии из-за того, что персональная информация пользователей может стать доступна спецслужбам Соединенных Штатов после того, как она передается на американские серверы. Ирландский регулятор намерен запретить соцсети передачу данных пользователей в США.

Кроме того, штраф станет рекордным за нарушение общего регламента ЕС по защите данных. Решение связано с судебным иском, поданным австрийским борцом за неприкосновенность частной жизни Максом Шремсом в связи с опасениями, возникшими в результате разоблачений Эдварда Сноудена, о том, что данные европейских пользователей недостаточно защищены от спецслужб США.

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В марте прошлого года Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности признанной в РФ экстремистской компании Meta. Уточнялось, что запрещенными в РФ оказались Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

16 мая Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров общественного движения «Совет блогеров» в отношении американской компании Meta и обязал выплатить 4,5 млн рублей совокупно в пользу блогеров. Таким образом суд удовлетворил иск частично, а именно взыскал половину запрошенных средств, которые блогеры потратили на таргетированную рекламу.

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